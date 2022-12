Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 35-jährigen Mann in Berga an der Elster

Greiz (ots)

Berga an der Elster: Selbst der Polizei gestellt, hat sich am frühen Samstagmorgen (17.12.2022) ein 35-jähriger Mann in Berga an der Elster. Gegen 03.40 Uhr teilte der Mann über den Polizeinotruf zunächst mit, dass er in ein Schulgebäude eingebrochen sei. Nachdem er die Beamten in der besagten Schule mit einem frisch gekochten Kaffee empfing, wurde der sichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann in Gewahrsam genommen. Wie sich zudem herausstellte, drang der Mann bereits gegen 01.00 Uhr gewaltsam in ein leerstehendes Geschäft in der Bergaer Innenstadt ein und verwüstete den Innenraum. Darin vergaß er nicht nur seine Jacke, sondern auch seinen Ausweis. (JMV)

