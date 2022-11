Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Altenburger Land (ots)

Nobitz/Gleina: Am 25.11.2022 ereignete sich zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K518 in Gleina in Höhe der Hausnummer 23. Eine 84-jährige Fußgängerin war hier auf dem Weg in Richtung Dorfmitte als sie von einem in Richtung Ilsitz fahrenden Pkw erfasst wurde. Der derzeit unbekannte Pkw-Führer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

