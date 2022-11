LPI-G: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Harth-Pöllnitz. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmittag in der Ortslage Neundorf konnte durch die Beamten bei einem männlichen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Aufgrund des Wertes von 0,86 Promille erwartet ihn nun ein Bußgeld von mindestens 500 EUR sowie 2 Punkte in Flensburg. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

