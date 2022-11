Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Verkehrskontrolle folgen mehrere Anzeigen

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 23-jährige Frau aus Altenburg muss seit gestern Morgen (31.10.2022) mit mehreren Anzeigen rechnen. Was war passiert? Gegen 08.50 Uhr wurde die Tatverdächtige von Beamten der Polizei Altenburg in der Paditzer Straße mit einem Pkw Mazda festgestellt und kontrolliert. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass die Frau keine Fahrerlaubnis hatte, sondern auch, dass am Fahrzeug nicht zugehörige und in Fahndung stehende Kennzeichen angebracht waren. Zu allem Überfluss stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte im Fahrzeug eine geringe Menge Drogen mit. Nach erfolgter Blutentnahme wurden die Kennzeichen und Betäubungsmittel sichergestellt. (JMV)

