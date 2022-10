Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Auf die Handtasche einer Seniorin hat es am gestrigen Tag (26.10.2022) ein bislang unbekannter Dieb abgesehen. Um die Mittagszeit hielt er sich auf dem Friedhofsparkplatz in der Pausaer Straße in Zeulenroda-Triebes auf. Dort schlug er schließlich die hintere Seitenscheibe des Peugeot der 73-Jährigen ein und stahl die im Fahrzeug liegende Handtasche. Auch ein zweites dort geparktes Fahrzeug wies eine gesprungene Scheibe auf. Ob hier derselbe Täter am Werk war, ist unbekannt. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zum Geschehen und sucht dabei nach Zeugen. (RK)

