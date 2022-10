LPI-G: Radfahrerin gestürzt

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Polizei ermittelt seit dem vergangenen Wochenende zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes. Dieser befand sich am 23.10.2022, kurz vor 05:00 Uhr in der Altenburger Straße auf Höhe des dortigen Wäldchens, als ihm drei bislang unbekannte Männer entgegenkamen. Einer dieser Herren griff den 19-Jährigen körperlich an und raubte in der Folge dessen mitgeführte Musikbox. Nach der Tat entfernten sich die Personengruppe in ...

