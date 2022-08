Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Zwei Unfälle mit Motorradfahrern

Gleich zwei Motorradlenker stürzten bei Unfällen am Sonntag bei Ingelfingen und verletzten sich schwer. Ein 26-Jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntagnachmittag bei Ingelfingen-Stachenhausen die Kontrolle über seine Honda. Der Mann war gegen 14.30 Uhr auf der B19 von Stachenhausen in Richtung Hohebach unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes verlor der 26-Jährige aus unbekannter Ursache die Kontrolle und rutschte auf der rechten Seite über die Fahrbahn auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit einem Bordstein. Das Motorrad kam erst nach rund 150 Metern zum Stehen, der Fahrer schlitterte noch rund 50 Meter weiter. Hierbei wurde er schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Ein weiterer Motorradfahrer stürzte am Sonntagvormittag auf der B19. Er fuhr gegen 10.15 Uhr von Hohebach in Richtung Stachenhausen. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Hierdurch wurde er von seinem Motorrad geschleudert und kam nach rund 25 Metern zum Liegen. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Ingelfingen-Kocherstetten: Einbruch in leerstehende Gebäude

Unbekannte drangen in der vergangenen Woche in zwei Wohnhäuser und mehrere Scheunen in Ingelfingen-Kocherstein ein. Der oder die Täter brachen zwischen Mittwoch und Freitag gegen 18.30 Uhr die Eingangstüren der leerstehenden Gebäude auf, verwüsteten diese und randalierten darin. Hierbei kam es zu mehreren Beschädigungen. Außerdem wurde eine Spiegelreflexkamera entwendet sowie mehrere Flaschen Wein ausgetrunken und zerstört. Außerdem wurde ein Lkw beschädigt und aufgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Öhringen: Einbruch in Firmenhalle

Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, nachdem am vergangenen Wochenende Unbekannte in eine Firmenhalle in Öhringen einbrachen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag gegen 16 Uhr und Samstag gegen 10 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände in der Dresdner Straße. Dort gelangten sie in eine Halle und beschädigten eine Verglasung. Das Innere des Gebäudes wurde durch die Täter durchsucht und mehrere Ersatzschlüssel von Fahrzeugen und weitere Schlüssel entwendet. Außerdem stahlen die Unbekannten Tabakware. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell