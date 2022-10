Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl mit Folgen

Altenburg (ots)

Altenburg: Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls suchten Polizeibeamte gestern Abend (11.10.2022) einen 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift in der Altenburger Innenstadt auf. In der Wohnung selbst trafen die Beamten nicht nur den Gesuchten an, sondern bemerkten zudem zwei Cannabispflanzen, welche beschlagnahmt wurden. Der 42-Jährige kam folglich in eine Justizvollzuganstalt. Aufgrund der sichergestellten Pflanzen muss er zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das BtMG rechnen. (RK)

