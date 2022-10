LPI-G: Auf Verkehrskontrolle folgen mehrere Anzeigen

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 04.10.2022, gegen 16:50 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines Lkw Fiat die Landstraße von Neumühle in Richtung Kleinreinsdorf. Er wollte nach links in Richtung Sorge-Settendorf abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 17-jährigen Kradfahrer, der ihm entgegenkam. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Motorrades verletzt, am Lkw entstand Sachschaden. Ermittlungen zum ...

