Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung geführt

Gera (ots)

Am Freitag wurden zwei Personen in Gera einer Verkehrskontrolle unterzogen, die mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Die Personen, die in der Straße Am Sommerbad und in der Bielitzstraße festgestellt wurden, führten ihre Fahrzeuge jeweils ohne erforderliche Haftpflichtversicherung. Gegen die Männer wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

