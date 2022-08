LPI-G: Ladendiebin gestellt

Altenburg (ots) - Wintersdorf: Am Montag (29.08.2022) hat die Schule in Thüringen begonnen. Und in diesem Jahr führt die Polizeiinspektion Altenburger Land wieder die, mittlerweile zur Tradition gewordene, Aktion "Blitz für Kids" durch. Dabei werden Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen durchgeführt und die Kinder selbst werden in diese Kontrollen mit einbezogen. ...

