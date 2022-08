Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Personen nach Küchenbrand leicht verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein kurzzeitiger Küchenbrand rief am gestrigen Sonntag (07.08.2022) Feuerwehr und Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg auf den Plan. Gegen 16.20 wurde der Vorfall über die Rettungsleitstelle bekannt. Anwohnern gelang es, den Brand noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen. Vor Ort stellten diese jedoch zwei leicht verletzte Personen fest. In der betroffenen Wohnung entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Zur Brandursache wird gegenwärtig ermittelt. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell