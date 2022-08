LPI-G: Kleinkraftrad umgebaut

Altenburg (ots) - Altenburg: Den Diebstahl ihres Mountainbikes meldete am 02.08.2022 die 41-Jährige Eigentümerin der Altenburger Polizei. Demnach stahlen unbekannte am 02.08.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr das im Bereich eines Hotels in der August-Bebel-Straße abgestellte und mit einem Schloss gesicherte Fahrrad. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Dieb bzw. dem Verbleib des ...

mehr