Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baumgruppe in Brand

Greiz (ots)

Greiz: Gegen 19:50 Uhr am gestrigen Dienstag (26.07.2022) wurde der Brand einer Baumgruppe im Bereich der Gotthold-Roth-Straße / Heinrich-Fritz-Straße bekannt, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache entstand in der besagten Baumgruppe ein Feuer, so dass letztlich ca. 60 Quadratmeter Boden und 12 Nadelbäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Seitens der Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

