Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Meuselwitz (ots)

Am 16.07.22, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich in der Weinbergstraße ein Verkehrsunfall als eine 54 - jährige VW-Fahrerin in Richtung Altenburger Straße fahrend noch vor der Kreuzung nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Dabei wurde sowohl ihr Fahrzeug als auch die Laterne stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Der vor Ort durchgeführte Test ergab 1,92 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell