LPI-G: Sachbeschädigung

Gera (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden in der Georg-Büchner-Straße drei Fahrräder aus dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Hinterhof und entfernten sich mit dem Beutegut. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

