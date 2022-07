Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Gera

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Montag (11.07.2022) kamen Beamte der Polizei Gera gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Straße des Bergmanns - Dornaer Straße zum Einsatz, nachdem es dort zum Verkehrsunfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (30) eines Pkw VW die Straße des Bergmanns aus Richtung Gagarinstraße kommend. Als er an der Kreuzung zur Dornaer Straße nach links in die Dornaer Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit der entgegenkommenden Fahrerin (25) eines Pkw VW. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JMV)

