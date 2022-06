LPI-G: Mülleimer aus Verankerung getreten

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag zu Samstag (17.06. bis 18.06.2022) ein grünes Kanu "Borneo". Das Boot war im Bungalowdorf Zadelsdorf abgelegt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

