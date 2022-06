Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Am Freitag (17.06.2022), gegen 15:45, Uhr befuhren ein 37-jähriger VW-Fahrer, ein 32-jähriger Fiat-Fahrer und eine 36-jährige Renault-Fahrerin die Bundesstraße 92 in Richtung Elsterberg. Verkehrsbedingt musste der VW-Fahrer anhalten. Der Fiat hielt ebenfalls an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Renault-Fahrerin auf den Fiat auf und schob ihn auf den VW. Durch den Unfall wurde ein, im letzten Pkw mitfahrendes, Kind verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Bundesstraße musste bis gegen 16:40 Uhr gesperrt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

