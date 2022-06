LPI-G: Transporter im Visier

Gera (ots) - Gera: Nicht zum ersten Mal trieben sich unbekannte Diebe im Bereich eines Einrichtungsgeschäftes in der Braustraße in Gera umher. So auch am vergangenem Wochenende (11.06.2022 - 13.06.2022), so dass Mitarbeiter am gestrigen Montag (13.06.2022) die Polizei informierten. Demnach verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum Außenlager des Geschäftes und stahlen diverse Gartenmöbel im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend gelang ihnen unerkannt die ...

