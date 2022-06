Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in der Pfortener Straße

Gera (ots)

Gera: Nachdem ein 24 Jahre alter Skoda-Fahrer gestern Nachmittag (02.06.2022), gegen 15:30 Uhr, an einer Ampel in der Pfortener Straße in Gera (Wintergarten) verkehrsbedingt halten musste, sorgte das nachfolgende Geschehen für einen Polizeieinsatz. Während er an der Ampel wartete, hielt ein weiterer Pkw, bei dem es sich offensichtlich um einen Seat handelte, ebenfalls an der Ampel. Nach Auskunft des 24-Jährigen stieg plötzlich der Beifahrer des zweiten Fahrzeuges aus, kam auf ihn zu, öffnete die Fahrertür und schlug ihm zweimal in sein Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Eine medizinische Versorgung des Geschlagenen war zum Glück nicht notwendig. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen. (KR)

