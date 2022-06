Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht in der Meuselwitzer Straße gesucht

Gera (ots)

Gera: Gestern (01.06.2022) ereignete sich in der Meuselwitzer Straße in Gera ein Verkehrsunfall, bei dem ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug, in der Zeit von 17.30 Uhr - 19.45 Uhr, an einen geparkten Pkw Skoda stieß. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich nach dem Zusammenstoß pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell