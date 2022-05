Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrände rufen Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Gera (ots)

Gera: Gegen 01.30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen (29.05.2022) zum Einsatz, nachdem aus der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße zunächst eine brennende Mülltonne gemeldet wurde. Fortan stellten die Einsatzkräfte insgesamt neun Mülltonnen fest, die vermeintlich in Brand gesetzt wurden. Die Brandorte verteilten sich dabei in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße sowie der A.-S.-Makarenko-Straße. Der Feuerwehr gelang es, alle Brände zügig zu löschen. Die Polizei ermittelt indes wegen Sachbeschädigung und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen. Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen an den Tatorten wahrgenommen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

