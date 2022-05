LPI-G: Unfall mit Rehwild

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 16.05.2022, gegen 12:40 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrerin eines VW Multivan den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ronneburger Straße. Hierbei kollidierte sie mit einer Laterne das sowohl an ihrem Pkw, als auch an der Laterne Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr