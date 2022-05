Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht hat seit vergangener Woche die Greizer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am vergangenen Freitag (29.04.2022) im Bereich der Otto-Meier-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein E-Bike-Fahrer befuhr im Zeitraum zwischen 21:05 Uhr und 21:45 Uhr die Otto-Meier-Straße aus dem Stadtzentrum Greiz kommend bergauf in Richtung Obergrochlitz. An der vor Ort befindlichen Baustellenampel musste er verkehrsbedingt abbremsen. Bei dem Heranrollen an die rote Ampel sei der E-Bike-Fahrer unerwartet von einem dunklen großen Fahrzeug (Pkw-Bus oder Transporter - ohne Ladefläche) überholt und mit dem Außenspiegel am linken Arm touchiert worden. In der Folge stürzte der Radfahrer und der Kraftfahrzeugführer fuhr, ohne sich weiter zu kümmern, über die rote Ampel in Richtung Obergrochlitz davon. Die Greizer Polizei sucht nunmehr Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

