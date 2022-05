Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz: Die Greizer Polizei ermittelt zu einem am gestrigen Tag (02.05.2022) geschehenen Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Gerhardt-Hauptmann-Straße. Demnach befuhr gegen 12:20 Uhr der Fahrer eines weißen Kleintransporters den besagten Parkplatz. Beim Ausfahren aus einer Parklücke habe er im Anschluss einen dort geparkten Pkw VW touchiert, so dass Sachschaden entstand. Als der Fahrer von einer Zeugin auf den Unfall hingewiesen wurde, wies er die Schuld von sich und fuhr in Richtung Pohlitz davon. Die Greizer Polizei sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall bzw. dem flüchtigen Fahrzeug (weißer Kleintransporter, Paketzusteller, möglicherweise Citroen) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 zu melden. (RK)

