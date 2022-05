LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren und erwischt

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 30.04.2022 wurde auf der B93 (in der Ortslage Lehndorf) gegen 23.30 Uhr ein Pkw Audi im Rapsfeld festgestellt. Der 28-jährige Fahrer befuhr die Straße von Mockern in Richtung Gößnitz und schaffte im Bereich Lehndorf eine Kurve nicht, sodass er im Rapsfeld landete. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am ...

mehr