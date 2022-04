Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Pflegeheim mit tragischem Ausgang

Altenburg (ots)

Altenburg: Gegen 00:30 Uhr heute Nacht (29.04.2022) rücken Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines gemeldeten Brandes in einem Pflegeheim in der Zwickauer Straße in Altenburg aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass unverzüglich mit den Rettungs- bzw. Löscharbeiten begonnen wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer des Pflegeheimes ein Feuer aus. Ein 83-jähriges Ehepaar befand sich in der betroffenen Wohneinheit. Trotz schnellen Einschreitens der Rettungskräfte verstarb der 83-jährige Mann noch vor Ort. Seine gleichaltrige Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Des Weiteren musste eine Mitarbeiterin des Pflegeheimes (52) leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund des Brandes war es notwendig, alle 52 Bewohner des Pflegeheimes zu evakuieren. Hierzu wurde zunächst ein Bus der örtlichen Verkehrsbetriebe angefordert. Im Verlauf des Einsatzes wurde allerdings ein Nebengebäude des Pflegeheimes geöffnet, so dass die Bewohner dort untergebracht werden konnten. Die Evakuierung gestaltete sich zum Teil als sehr schwierig, da einige Bewohner körperlich eingeschränkt waren.

Gegen 01:30 Uhr gelang es den Kameraden der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Das Haus wurde seitens der Feuerwehr durchgelüftet, so dass die Bewohner noch heute Nacht wieder in das Pflegeheim bzw. ihre Wohneinheiten zurückkehren konnten.

Die Kriminalpolizei in Altenburg übernimmt die Ermittlungen zum Brandgeschehen. Diese dauern gegenwärtig noch an, so dass derzeit keine weiteren Auskünfte möglich sind. (RK)

