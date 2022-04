Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Gera: Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel (Fahrerin 37) und einer Fahrradfahrern (37) kam es gestern Morgen (27.04.2022), gegen 07:50 Uhr im Bereich Theaterstraße / Paul-Felix-Straße. Nach derzeitigen Informationen beabsichtigte die Opelfahrerin von der Paul-Felix-Straße nach rechts in die Theaterstraße einzufahren. Hierbei stieß sie mit der auf dem Gehsteig befindlichen Radfahrerin zusammen. Diese wurde bei ihrem Sturz verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

