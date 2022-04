Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter tritt gegen geparktes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: In der Zeit vom 26.04.2022 bis zum 27.04.2022 trat ein Unbekannter gegen einen Pkw VW, der in der Weinbergstraße in Meuselwitz abgestellt war und verursachte auf diese Weise Sachschaden. Die Polizei Altenburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 aufgenommen. (JMV)

