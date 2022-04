LPI-G: Kind wird vom Pkw erfasst

Gera (ots) - Gera: Weil eine 18-jährige Fahrkartenkontrolleurin und ein 21-jähriger Fahrkartenkontrolleur einen Fahrgast in einer Straßenbahn ansprachen, um ihn zur Nutzung seiner Mund-Nasen-Bedeckung aufzufordern, eskalierte am 31.03.2022, gegen 21.40 Uhr, ein Streit in der Nürnberger Straße in Gera. Nach ersten Erkenntnissen mischte sich ein zunächst unbeteiligter Mann (40) in das Gespräch zwischen den ...

mehr