Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Kind

Gera (ots)

Gera: Aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalles kamen Rettungsdienst und Polizei gestern Nachmittag (28.03.2022), gegen 15:00 Uhr in der Kleiststraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Honda (Fahrer 63) und einem die Straße überquerenden Kind (12). Das Kind wurde hierbei verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 63-Jährigen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise dazu geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell