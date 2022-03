Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz der Landespolizeiinspektion Gera aufgrund mehrerer Versammlungslagen

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Am Montag, den 28. März 2022 führte die Landespolizeiinspektion Gera aufgrund verschiedener Versammlungslagen u.a. im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Russland-Ukraine Krieg einen Polizeieinsatz in Gera, Greiz und Altenburg durch. Dabei wurde die LPI Gera von weiteren Thüringer Kräften unterstützt.

Insgesamt beteiligten sich zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr im Bereich der LPI Gera ca. 2280 Personen an zum Teil angemeldeten, aber auch nicht angemeldeten Versammlungen, welche polizeilich begleitet wurden. Bei den 2 angemeldeten Versammlungen nahmen in Gera auf dem Markt 3 Personen und auf der Greizer Friedensbrücke 33 Personen teil.

Neben den angemeldeten Versammlungen kamen in mehreren Städten im Bereich der LPI Gera Personen zusammen, um in Form von illegalen Aufzügen zu protestieren.

Im Rahmen dieser nicht angemeldeten Versammlungen demonstrierten in Gera ca. 980 Personen, in Bad Köstritz ca. 50 Personen in Greiz ca. 150 Teilnehmer, in Zeulenroda ca. 100 Teilnehmer, in Weida 29 Teilnehmer, in Altenburg ca. 850 Teilnehmer, in Schmölln 63 Teilnehmer und in Meuselwitz ca. 20 Personen.

Zudem wurde in Gera Feuerwerk gezündet.

Nach vorläufigen Stand leiteten die Beamten insgesamt 6 Strafanzeigen u.a. wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz bzw. Versammlungsgesetz sowie 1 Ordnungwidrigkeitenanzeigen ein.

Des Weiteren wurden vereinzelt Identitätsfeststellungen durchgeführt. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell