Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Gera:Die Ermittlungen zu insgesamt drei Sachbeschädigungen hat am heutigen Tag (28.03.2022) die Geraer Polizei aufgenommen.

Demnach beschädigten bislang unbekannte Täter am 28.03.2022 die Fensterscheibe eines Parteibüros in der Rudolf-Diener-Straße in Gera. An der Scheibe entstand dabei ein ca. 3x3 cm großer, oberflächlicher Schaden. Gegen 12:45 Uhr wurde der Schaden schließlich festgestellt.

In der Zeit vom 24.03.2022 - 28.03.2022 hielten sich unbekannte Täter in der Gagarinstrasse in Gera auf und beschädigten hier auf bislang nicht geklärte Art und Weise eine Fensterscheibe des Gebäudes, so dass ein kleines Loch darin entstand. Auch das Fahrzeug eines dort ansässigen Arztes wurde beschädigt.

Weiterhin meldete sich eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Wiesestrasse am heutigen Tag (28.03.2022) bei der Geraer Polizei und zeigte eine Sachbeschädigung an. Auch hier beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 26.03.2022 - 28.03.2022 die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters, so dass ein kleines Loch entstand.

Glücklicherweise wurden in keinem der Fälle Personen verletzt.

Womit die Beschädigungen verursacht wurden und ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Kripo Gera sucht in allen Fällen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell