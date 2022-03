Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 21-Jährige (pakistanisch) von einer männlichen Person in der Poststraße körperlich angegriffen. In diesem Zusammenhang schnappte sich der Angreifer das Portemonnaie und das Handy des Geschädigten und entfernte sich in Richtung Zeulenrodaer Straße. Im Zuge des Einsatzes konnte der Angreifer identifiziert werden. Es handelt sich um einen 24 Jahre alten Mann afghanischer Herkunft. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Angreifer nicht gestellt werden. Die Kripo Gera sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter und ggf. dessen derzeitigen Aufenthaltsort geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

