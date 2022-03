Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Kindes (11) aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach kamen am Samstag (26.02.2022), gegen 16:40 Uhr Polizeibeamte in der Fröbelstraße in Gera zum Einsatz. Nach Aussage des Geschädigten spielte dieser zum genannten Tatzeitpunkt in der Straße mit weiteren Kindern Fußball. Dies schien einen bislang unbekannten Herrn zu missfallen, so dass es zu einem Streitgespräch kam. In dessen Zusammenhang hob der Herr das Kind (11) an der Oberbekleidung nach oben, so dass diesem Schmerzen entstanden sind. Anschließend entfernte sich der Herr und die Kinder informierten die Polizei. Die Geraer Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen und insbesondere zu dem betreffenden Mann, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll, geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

