Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht angemeldete Versammlung in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Samstagabend (19.02.2022), gegen 19:00 Uhr versammelten sich mehrere Personen um im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. In der Folge bewegten sich die Versammlungsteilnehmer im Rahmen eines Aufzuges durch mehrere Straßen von Greiz. Gegen 20:00 Uhr entfernten sich die Personen wieder. An der nicht angemeldeten Versammlung nahem in der Spitze ca. 200 Personen teil. (RK)

