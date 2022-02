Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage misslang

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Zeit vom 21.01. bis zum 01.02.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Seelingstraße einzudringen. Dabei scheiterten sie bereits an der Eingangstür. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

