Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom Montag (31.01.2022) zum Dienstag (01.02.2022) an einem in der Zeulsdorfer Straße abgestellten Pkw Opel zu schaffen, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Auf unbekannte Art und Weise beschädigten die Unbekannten die beiden Reifen auf der Fahrerseite, so dass die gesamte Luft entweichen konnte. Im Rahmen der Ermittlungen zur Sachbeschädigung werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell