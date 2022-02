Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Frankenthaler Straße

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Nachmittag (01.02.2022), gegen 15:20 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalles in die Frankenthaler Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer (14) die Straße in Richtung Töppeln und stieß dort, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit einen dort geparkten Pkw Opel zusammen. Der 14-Jährige Rennradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Erziehungsberechtigten wurden seitens der Polizei umgehend informiert. Die Geraer Polizei nahm den Unfall auf. (KR)

