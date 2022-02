Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einfahrtsschranke beschädigt

Gera (ots)

Gera: Die Beschädigung an der Einfahrtsschranke zu einem Supermarkt in der Straße des Friedens meldete am gestrigen Tag (01.02.2022) eine Zeugin der Geraer Polizei. Demnach beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 29.01.2022 - 31.01.2022 die Einfahrtsschranke und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (RK)

