Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Am Sonntag, dem 30.01.2022, gegen 14:05 Uhr, befuhren eine 39-jährige Mercedes Fahrerin und ein 21-jähriger Audi Fahrer die Bundesstraße von Greiz in Richtung Silberloch. Am Abzweig Untergrochlitz wollte die Fahrzeugführerin nach links abbiegen und bremste ihr en Pkw ab. Aus bislang ungeklärter Ursache führt der andere Kraftfahrer auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie zwei Insassen im Mercedes im Alter von 39 und 66 Jahren verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Bundesstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell