Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Keller eingebrochen

Weida (ots)

Zwischen dem 26.01. und dem 28.01.2022 drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Hier brachen sie mehrere Abteile auf und entwendeten ein Fahrrad, Werkzeug, mehrere Töpfe und Pfandflaschen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell