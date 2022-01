Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannten Tätern gelang es, sich in der Zeit von 19.01.2022 - 20.01.2022 gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Firma in der Theaterstraße zu verschaffen. In der Folge wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Mit aufgefundenem Bargeld flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell