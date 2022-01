Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffito angebracht

Greiz (ots)

Greiz: In der vergangenen Nacht (19.01. bis 20.01.2022) brachten bislang unbekannte Täter an ein Vereinshaus in der Siebenhitze mittels weißer Farbe die Buchstaben "KR" an. Weiterhin bewarfen sie das Haus mit einem Ei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

