Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mutter und Kind wieder vereint

Gera (ots)

Gera: Weil es einem Passanten komisch vorkam, dass ein kleiner Junge allein an einem Fußgängerüberweg in der Kleiststraße in Gera stand, weiter in die Greizer Straße lief und offenbar jemanden suchte, informierte er gestern Nachmittag 04.01.2021, kurz vor halb vier die Geraer Polizei. Unverzüglich rückten die Beamten aus und fanden den Jungen (7). In der Folge stellte sich heraus, dass der 7-Jährige bereits von seiner Mutter als vermisst gemeldet wurde. Er war zuvor aus einem Einkaufzentrum davongelaufen. Die Polizeibeamten brachten den Jungen umgehend zu seiner Mama, die ihren Sohn überglücklich in die Arme nahm. (KR)

