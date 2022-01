Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Linksabbiegen

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger kam es heute Morgen (04.01.2022), gegen 07:35 Uhr an der Kreuzung Steinweg / Am Steinweg / Pusckinstraße. Hier bemerkte der Fahrer (67) eines Pkw Skoda beim Linksabbiegen in die Straße Steinweg scheinbar den die Straße querenden Fußgänger (57) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Fußgänger verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. (RK )

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell