Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeit kontrolliert

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 03.01.2022 im Zeitraum von 14:30 - 21:00 Uhr kontrollieren Polizeibeamte in der Zwickauer Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Dabei wurden insgesamt 56 Verstöße festgestellt. 50 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld und 6 Fahrzeugführer mit einem Bußgeld rechnen, davon einer mit einem Fahrverbot. Schnellster am gestrigen Tag war ein Pkw VW mit 87 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell