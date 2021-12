Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomaten gesprengt

Gera (ots)

Gera: Offensichtlich mit Silvesterböllern sprengten bislang unbekannte Täter (mehrere junge Männer) gestern Abend (22.12.2021), gegen 19:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera. Nicht nur das im Zuge der Detonation der Automat völlig zerstört wurde, es flogen zudem mehrere Metallteile umher. Verletzte gab es zum Glück nicht. Im Anschluss griffen sich die Täter scheinbar herausgefallene Zigarettenschachteln bzw. Bargeld und flüchteten im Anschuss in Richtung eines dortigen Supermarktes. Trotz Fahndung konnten diese nicht gestellt werden. Wie viele Zigarettenschachteln bzw. wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist bis dato nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übergenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise der handelnden Tätergruppe, geben können. (RK)

