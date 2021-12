Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bagger beschädigt

Ronneburg (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte durch Aufdrücken eines Bauzaunes einer Baustelle Am Sperlingszaun in diese ein. Bei zwei Baggern, welche auf der Baustelle standen, zerstörten der oder die Unbekannten die Fensterscheiben. Außerdem wurde von der Baustelle Stromkabel im Wert von circa 50 Euro entwendet. Zeugen der Tat richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell